Heldenrol voor oma bij beginnende brand, brandweer kan straat niet in door geparkeerde auto’s

Viertal overvalt woning in centrum van Rotterdam, bewoner vlucht via balkon naar de buren

Een onbekende man, die net na middernacht aanklopt bij je huis: de bewoner van een Rotterdamse woning hield er in de nacht van zaterdag op zondag direct een slecht gevoel aan over en schakelde de politie in. Niet veel later werd duidelijk dat de man inderdaad weinig goede bedoelingen had.

14:20