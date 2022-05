Helden van Feyenoord feestelijk onthaald op Rotterdam Airport: ‘Wat een kanjers’

Overleden persoon die in het water werd gevonden, blijkt dakloze man (62)

De politie weet wie de man is die zondag dood werd gevonden in het water aan de Aelbrechtskade nabij de Lage Erfbrug in Rotterdam-Delfshaven. Het gaat om een 62-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, die niet als vermist te boek stond.

3 mei