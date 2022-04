Held Dessers komt belofte na en regelt vrije dag voor fan: ‘We kunnen donderdag alle steun gebruiken’

Feyenoordheld Cyriel Dessers komt de dag na de winst op Olympique Marseille zijn belofte na: in een filmpje is te zien dat hij de baas belt van supporter Remco Ravenhorst om een vrije dag te regelen. ,,We kunnen donderdag alle steun gebruiken. Daarom wil ik even bellen of Remco misschien toch vrij kan krijgen.’’

Niemand van het legioen had er rekening mee gehouden dat het Europese seizoen zo lang zou duren, toen de eerste wedstrijd op 22 juli 2021 op de agenda stond. Dus plunderen ze nu hun bankrekeningen en proberen ze tóch vrij te krijgen voor de reis naar Marseille, de laatste stap richting de finale in Tirana.

‘Schrijf je mee aan mijn verlofverzoek’

Remco Ravenhorst zag na het fluitsignaal in Praag de bui al hangen, dus stuurde hij een tweet aan Dessers: ‘Hallo meneer Cyriel Dessers, Conference League-geweldenaar. De vlucht voor Marseille is geboekt. Maar na Schruns, Pristina, Luzern, Borås, Berlijn, Praag, Marbella, Belgrado en weer Praag heb ik op werk nog wel wat uitleg nodig. Schrijf je mee met mijn verlofverzoek?’

‘Ik bel je baas wel. Geen probleem’, schreef de Belg als antwoord. Een belofte die hij nu, een dag na de waanzinnige winst tegen Olympique Marseille, waarmaakt. ,,We hebben gisteren natuurlijk een belangrijke overwinning behaald, maar dat is de eerste stap’’, zegt hij tegen Bram, de baas van Remco. ,,We zijn pas half op weg, dus kunnen we donderdag alle steun gebruiken. Daarom wil ik even bellen of Remco misschien toch geen vrij kan krijgen.’’

De baas is onder de indruk van het telefoontje. ,,Ik had al gelezen dat jij zou bellen, dus voelde mij al onder druk gezet. Remco is met een Feyenoordshirt aan geboren. Ik kan hem zo’n hoogtepunt niet ontnemen, hij moet lekker gaan. Ik vang de gaten wel op als baas.’’

Juichen bij de cornervlag

Ravenhorst kan dus hopen dat hij Dessers weer kan zien juichen bij de cornervlag, na zijn eerdere tien goals in de Conference League. Waarbij het de vraag is wanneer de vroegere voorzitter van de supportersvereniging dan weer écht vol aan het werk kan. ‘Ik maak me zorgen over hoe ik morgen de (werk)dag doorkom. Het is 03.47 uur en de adrenaline begint eindelijk te zakken. Denk heel veel koffie’, schreef hij midden in de nacht na de eerste halve finale op Twitter.

