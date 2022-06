Helaas! Keti Koti in Rotterdam wordt dit jaar gevierd zonder de kleurrijke Bigi Spikri-optocht

Keti Koti een nationale feestdag: ook ik teken de petitie

De leraren waren ouderwets streng, ‘woke’ bestond nog niet en over Zwarte Piet hoorde je ook niemand. Maar wat betreft kennis over de koloniale geschiedenis liepen we voor op Zuid. Het kleine stukje lesmateriaal over de trans-Atlantische slavenhandel werd door onze fanatieke docent uitgeplozen en aangevuld. Alles wist hij van de slavernij en de afschaffing daarvan in 1863.

30 juni