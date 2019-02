Heistelling valt op woning in Vlaardingen

Column ‘Eerdmans geklaag onder de feestfoto was zeer terecht’

13:40 Politiek is in de kern een spel van (vaak jonge) mensen. In de veilige omgeving van de vergaderzaal en de omliggende wandelgangen lijkt de wereld soms om hen te draaien. Een mens zou zich er machtig en belangrijk van gaan voelen. Maar pas dan op hè, heren en dames politici, in die flow is overmoed uw belangrijkste vijand.