Heisa om patatje op schoolplein van Comenius College in Capelle: knokpartij tussen frietboer en vader

met video Deze histori­sche trams rijden nog steeds, dankzij vrijwilli­gers: ‘Het is geweldig om te doen’

De RET, wie is er niet groot mee geworden? Zie je in Rotterdam zo’n oud geel trammetje voorbij tuffen, dan komt-ie vanzelf: de glimlach. Kun je niks aan doen. Het is prachtige historie op wielen, al 25 jaar levend gehouden door de 160 vrijwilligers van Stichting RoMeO. Over de liefde voor Rotterdam, lekker stangen en Het Virus.

14 oktober