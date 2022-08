Heel Tinte mocht meerijden met Jaap Kruik: ‘Hij sprak alleen dialect, maar maakte zo een praatje met Polen’

Met video Fietser (33) overleden bij aanrijding met auto, bestuurder onder invloed van drugs

Bij een ongeval aan de Boszoom in Rotterdam-Kralingen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 33-jarige man overleden. De fietser stak de kruising van de Boszoom en het Lagelandsepad over toen een automobilist hem schepte. De 26-jarige bestuurder had drugs gebruikt, bleek uit een speekseltest.

