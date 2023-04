Heb jij jouw grote liefde gevonden tijdens de Marathon van Rotterdam?

John en Bianca zijn fan van Bokito en rouwen om z'n dood: ‘We zeiden hem altijd even gedag’

Het nieuws dat Bokito dinsdag is overleden maakt een dag later veel indruk op de bezoekers van Blijdorp. Bij jong en oud heeft de gorilla een speciale plek in het hart. ,,Hij was toch wel de bekendste Rotterdammer onder de Blijdorpenaren.’’