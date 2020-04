Haventopman: Rotterdamse haven verliest 10 tot 20 procent van de overslag door coronacrisis

Rotterdam­mer die zijn vrouw wurgde, wacht opname in observa­tiekli­niek Pieter Baan Centrum

15 april De van moord verdachte Rotterdammer Jose de W.V. (29) wacht een opname in het Pieter Baan Centrum. In de observatiekliniek zal hij psychiatrisch worden onderzocht. Dat heeft de rechtbank in Dordrecht woensdag besloten. De man uit Ecuador wordt ervan verdacht zijn Colombiaanse partner Vanessa (26) op 25 januari te hebben gewurgd in hun woning aan het Schammenkamp in Rotterdam-Zuid.