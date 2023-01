‘Havensteder heeft altijd uitvluchten: corona, personeelstekort, oorlog in Oekraïne’

Reizigers opgelet! Maastunnel donderdag­mid­dag afgesloten vanwege een veilig­heids­test

In de Maastunnel wordt donderdag een veiligheidstest met honderd vrijwilligers uitgevoerd. Daardoor is de tunnel van 13.00 tot 18.00 uur in beide richtingen dicht voor al het autoverkeer. Reizigers kunnen omrijden via de Erasmusbrug.

9:56