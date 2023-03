Havenmedewerkers: ‘Er is geld verdwenen waar wij recht op hebben’

lezersbrievenHavenwerkers haalden vorige week een belangrijke juridische overwinning binnen in de slepende kwestie over hun pensioen. De Nederlandsche Bank (DNB) handelde onjuist bij de fusie tussen verzekeraar Aegon en pensioenverzekeraar Optas in 2007. Veel havenwerkers reageerden op dit nieuws.

Ik werkte vanaf 1971 in de Rotterdamse haven en ging na 45 jaar met vervroegd pensioen. Mijn pensioen startte bij PVH dat later Optas werd en voor een appel en ei verkocht werd aan Aegon. Er is inderdaad veel geld verdwenen waar wij allemaal voor betaald en recht op hebben. Er is een commissie ingesteld, zelfs de VVD heeft zich ermee bemoeid. Maar uiteindelijk kreeg Aegon vrij spel met al dat geld. Er werd zelfs kunst mee gekocht! Hopelijk krijgt het recht zijn beloof en wordt geld teruggegeven aan Optas. Waardoor wij krijgen waar wij recht op hebben.

B. Janson

Rotterdam

Een gezegde is: Een zwaluw maakt nog geen zomer. DNB en Aegon zullen alles op alles zetten om deze uitspraak ongedaan te maken. Hoe moet het nu verder nu Aegon overgenomen is door Knab?

C van Hoorn-Bijkerk

Spijkenisse

Ook wij hebben hier mee te maken. Nooit hebben wij enige informatie gehad over ons pensioen. We kregen enkel en alleen maar te horen dat het overgeheveld was. In deze kwestie dachten de kopstukken er dus mee weg te komen. Helaas blijken de havenwerkers in deze iets bijdehanter dan de witte boorden. Wij hopen uiteindelijk toch nog profijt te hebben in deze zaak.

Joke Penning

Rotterdam

Het thema van Koningsdag in Rotterdam luidt: Wij zijn allemaal kings and queens. Dat zijn we juist niet. Evenmin als we allemaal de beste sporter of zanger zijn of de grootste idioot. Bovendien moet ik hier vooral denken aan Charles en Elizabeth. Waarom in het Engels? Iemand heeft dit verzonnen die zichzelf erg tekort gedaan voelt. De route begint die dag op het Afrikaanderplein. Ik neem aan dat er die dag geen zakjes met ontlasting hangen. En dat de watertaxi let op passerende Spidoboten. Ik verbeeld me niets hoor, maar volgens mij had het beter gekund. Ik had daar ook op vertrouwd.

C.S.M. Guise

Rotterdam

