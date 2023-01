Havenman Jan (62) verkoos containers boven koeien: ‘Heb op de boerderij wel geleerd wat ondernemen is’

Al wachtend op de tram wegdromen? Hier staat tijdelijk een bed mét dekentje

Wegdromen doen we allemaal wel eens in het openbaar vervoer. Maar voor wie echt moe wordt van zijn tram- of metroreis kan terecht bij Beurs in Rotterdam. Bij de tramhalte staat namelijk een boxspring die iedereen kan uittesten. En ook aan koukleumende reizigers wordt gedacht: er ligt zelfs een dekentje op het matras.

18:49