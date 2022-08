Hardleerse Rotterdammer rijdt voor de vijfde keer zonder rijbewijs, ook kinderen zaten in de auto

update/met video Rotterdam­mer (55) grijpt in bij vechtpar­tij tussen groepen jongeren en wordt neergesto­ken

Een 55-jarige Rotterdammer is dinsdagavond neergestoken toen hij tussen twee groepen vechtende jongeren in Rotterdam-Oosterflank sprong. Het slachtoffer raakte gewond en is in het ziekenhuis geopereerd. De verdachten gingen ervandoor en zijn nog spoorloos. ,,We zijn hard naar hen op zoek”, aldus een politiewoordvoerder.

