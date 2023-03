Harde knal, pand op instorten: ‘Kan ieder moment gebeuren’

UPDATE Man (19) gewond aan been en arm bij steekpar­tij in Schiedam, 21-jarige vrouw aangehou­den

Een 19-jaige man uit Pijnacker is vrijdagavond rond 22.10 uur gewond geraakt bij een steekpartij in Schiedam. Hij is met steekwonden aan zijn arm en been overgebracht naar het ziekenhuis. Een vrouwelijke verdachte (21) uit Schiedam kon kort na de steekpartij aangehouden worden door de politie.