Harde dreun brengt Excelsior na superstart weer met beide benen op de grond

Coaches Marinus Dijkhuizen en Ruud van Nistelrooij schudden elkaar de hand na afloop van de wedstrijd, waarbij laatstgenoemde de felicitaties mocht ontvangen. Het was identiek aan hun onderonsje in januari. Het grote verschil? Destijds waren de twee allebei oefenmeester in de eerste divisie en draaide Jong PSV met een klinkende 3-0 zege de titelaspiraties van Excelsior definitief de nek om. Het koude en lege decor van destijds in Eindhoven werd gisteren ingeruild voor een propvolle thuishaven in Rotterdam, waar Excelsior ook nu een enorm pak slaag kreeg en de eerste nederlaag sinds de terugkeer in de eredivisie slikte.