Harde aanpak jonge criminelen is nodig: ‘Gooiden ze een propje op straat? Meteen een boete’

Moeder en dochter kregen bom voor de deur: ‘Lieve mensen, maar ongemakke­lijk dat ze hier nog wonen’

Waar de Rotterdamse explosies voor velen niet meer dan nieuwsberichten zijn, zitten anderen middenin de ellende. Een kijkje in de Rosestraat, waar drie maanden geleden een bom afging en sindsdien het ongemak in het trappenhuis voelbaar is.