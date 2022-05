Harddrugs verstopt tussen de brokken hondenvoer

IK ZEG JE Kasper (17) heeft zijn carrière al lang en breed uitgestip­peld: ‘Scheids­rech­ter én docent’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Kasper Kleingeld heeft zijn carrière al lang en breed uitgestippeld: „Als scheidsrechter een WK-wedstrijd fluiten en als docent kinderen wiskunde leren. Dat u het weet.”

25 mei