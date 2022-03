Haperende pomp drijft vliegschoolhouder tot wanhoop: ‘Kost me duizenden euro's’

Vrijdag was het weer raak. De pomp van BP, waar lestoestellen en kleine zakenjets aviation gasoline tanken, was kaduuk. De Leeuw, eigenaar van de vliegschool, weet wat hem dan te wachten staat: klanten teleurstellen. ,,Het was extra jammer omdat de omstandigheden perfect waren. Degenen die lessen volgen, komen wel terug. Maar wie een rondvlucht heeft geboekt, is niet altijd vergevingsgezind. ‘Ik ga wel naar een ander’, hoor ik soms. Maar de andere vliegscholen hier hebben er óók last van. Dit is geen goede reclame voor het vliegveld.”

Elke tegenslag doet pijn

De schade van een dagje niet vliegen gaat richting de 1000 euro, becijfert De Leeuw, bij wie de gevolgen van de coronacrisis nog nadreunen. ,,We knokken om ons hoofd boven water te houden, dan doet elke tegenslag pijn. Twee weken geleden lag de pomp er zelfs drie dagen uit. In het verleden was er een tankwagen van BP op het vliegveld, die kwam voorrijden als het nodig was. Dat ging prima, maar sinds een paar jaar is die wagen vervangen door een pomp. En die is minimaal één keer per maand stuk.”