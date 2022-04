Halve finale Feyenoord razendsnel uitverkocht: woede over zwarthandel in kaartjes

De halve finale in de Conference League van Feyenoord tegen Olympique Marseille verkocht maandagavond razendsnel uit. Om 18.57 uur hing Feyenoord het bordje ‘uitverkocht’ op in de ticketshop. Onder teleurgestelde supporters leeft veel woede over de zwarthandel op Marktplaats.

Seizoenkaarthouders konden vanaf 18 uur drie extra kaartjes kopen. Na 21 minuten was het bericht dat álle stoelen al in ‘winkelmandjes’ zaten om af te rekenen. Om 18.57 waren echt alle kaartjes verkocht. Ondertussen verscheen al het eerste aanbod op Marktplaats, met de uitnodiging om op een kaartje te bieden of met prijzen vele tientjes hoger dan de kostprijs.

Schooiers

Dit tot woede van andere supporters. ‘Schooiers’ is nog een van de nettere reacties. ,,De kaarten die via Marktplaats worden verkocht, worden beschouwd als zwarthandel’’, reageert Feyenoord op Twitter. ,,We doen er alles aan om de verkopers op te sporen.’’

De vraag naar de extra kaartjes die seizoenkaarthouders konden kopen, was maandagavond enorm.

De kaartverkoop toont hoe vele Feyenoordsupporters toeleven naar de eerste Europese halve finale in twintig jaar. Voor iedereen die de spanning niet kan verdragen, gaan de poorten donderdag al om 18.00 uur open. Drie uur voor de wedstrijd begint in Legioenzaal Outdoor de PMDS (Pre Match Drinking Session) met festivalbier en gabberhouse.

Feest op het veld

In het bruine café aan de Olympiazijde is vanaf kwart voor zeven livemuziek. Vanaf half negen verplaatst het feest zich naar het veld, waar dj Panic het publiek opzweept. Ook elders in de stad zijn kroegen open, om op te warmen of om de wedstrijd te kijken voor wie geen kaartje heeft.

De Rotterdamse politie verwacht tussen de 1200 en 1500 supporters uit Frankrijk. Dit zijn minder uitsupporters dan dit Europese seizoen tegen Union Berlin, toen 2500 Duitsers naar de Kuip kwamen. De Fransen mogen vanaf de verzamelplek op het Gelderseplein in een zogenoemde corteo naar het stadion lopen.

Eerder niet welkom

De supporters van Olympique waren bij de kwartfinale niet welkom in Thessaloniki voor de wedstrijd tegen PAOK. In Marseille waren vechtpartijen tussen rivaliserende supporters en in het stadion werd vuurwerk richting elkaar afgeschoten. De uitwedstrijd van Feyenoord in Praag was een groot feest zonder wanklank, met enkel één aanhouding voor openbare dronkenschap.

Voor Marseille betekenen de gebeurtenissen bij de kwartfinale dat een groot deel van het eigen stadion leeg moet blijven. Over het uitvak in Marseille is Feyenoord nog in gesprek met de autoriteiten, zo meldt de club op Twitter. De kaartjes zijn nog niet in de verkoop.

