Had Ali Muhammad (13) kunnen overleven? OM onderzoekt of het ziekenhuis fout zat

Het Openbaar Ministerie stelt een strafrechtelijk onderzoek in naar de dood van de 13-jarige Ali Muhammad uit Rotterdam. De jongen werd ernstig ziek opgenomen in het Maasstad Ziekenhuis. Hoewel er veel aanwijzingen waren voor een hersenvliesontsteking, werd deze levensbedreigende aandoening niet opgemerkt. Binnen vier dagen was de vwo-scholier dood.

Het Maasstad Ziekenhuis meldde Ali’s overlijden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en doet intern onderzoek. Het Openbaar Ministerie ziet voldoende aanleiding voor een strafrechtelijk onderzoek ‘naar deze casus’. ,,Er wordt bekeken of alle stappen in de behandeling goed zijn gevolgd en of iemand iets te verwijten valt’’, zegt een woordvoerder. Volgens het OM gaat het om een uitzonderlijke zaak.

Ali werd in november door zijn huisarts doorverwezen naar het Maasstad Ziekenhuis met een verdenking van hersenvliesontsteking. Maar het feit dat de jongen zijn nek op een bepaalde manier nog kon bewegen, zou reden zijn geweest om niet verder te controleren op een hersenvliesontsteking. Zo is er geen hersenvocht afgenomen.

Na Ali’s dood zijn er sterke aanwijzingen dat hij wel degelijk hersenvliesontsteking had en dat de richtlijnen door het Maasstad Ziekenhuis niet goed zijn gevolgd. Dat blijkt uit gesprekken met betrokkenen en verschillende officiële documenten die door deze krant zijn ingezien.

Verslechterende toestand

Volgens het Maasstad Ziekenhuis is na Ali’s dood direct een speciaal onderzoek aangevraagd naar de doodsoorzaak (een NODOK-procedure). Het belangrijkste doel hiervan is het achterhalen van de doodsoorzaak. Dit onafhankelijke onderzoek - uitgevoerd door het Erasmus MC - stelt dat alle uitslagen het meest passend zijn bij een bacteriële meningitis, hersenvliesontsteking.

Quote Er is fout op fout gestapeld. Het is ongelofe­lijk wat hier is gebeurd Advocaat Saliha Aksu-Ari

Een onafhankelijk medisch specialist - ingeschakeld door de advocaat van Ali’s ouders - bestudeerde de dossiers van het Maasstad Ziekenhuis en concludeert dat ‘alles fout is gegaan’. ‘Bij deze patiënt was er alle reden om zonder uitstel over te gaan tot een lumbale punctie (het afnemen van hersenvocht). Alleen al het feit dat de huisarts dacht aan een meningitis is reden om te streven naar zekerheid door middel van een lumbale punctie. Er aan denken, betekent prikken.’ Alle verschijnselen die Ali had; gevoeligheid voor licht, hoofdpijn, braken, pijnlijke nek, pijn bij draaien in bed, wijzen volgens de specialist op meningeale prikkeling.

Erkennen fouten

De ouders van Ali zijn er kapot van. Zij stellen meerdere keren het ziekenhuis tevergeefs te hebben gewezen op de verdenking van hersenvliesontsteking en de steeds verslechterende toestand van hun zoon. Het gezin wil dat het Maasstad Ziekenhuis alle fouten erkent.

Hun advocaat Saliha Aksu-Ari bereidt op haar beurt een eigen juridische procedure voor en stelt het ziekenhuis aansprakelijk voor ernstig nalatig en verwijtbaar handelen met de dood tot gevolg. ,,De feiten die er liggen, liegen er niet om’’, zegt Aksu-Ari. ,,Het komt naar mijn weten vrijwel nooit voor dat mensen in Nederland daadwerkelijk overlijden, omdat een ziekte in het ziekenhuis niet is opgemerkt. Dit is heel ernstig. Er is fout op fout gestapeld. Het is ongelofelijk wat hier is gebeurd.’’ Behalve een civiele procedure, komt volgens Aksu-Ari de zaak ook voor bij de medische tuchtraad.

Het Maasstad Ziekenhuis laat in een schriftelijke reactie weten enorm mee te leven met het gezin en vindt het vreselijk wat er is gebeurd. Verder wil het ziekenhuis op dit moment geen informatie over de zaak verstrekken.

Lees hier het interview met moeder Iram Naz. ‘Ze hebben mijn zoon vermoord.’

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.