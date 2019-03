‘Hackaton’ voor onderwijs: lerarentekort dwingt scholen te veranderen

Het is lente! De bloesem bloeit

21 maart De lente is begonnen en dus ontluiken weer de eerste bloemen. Ook in het Kaappark op het Rotterdamse schiereiland Katendrecht overheerst de roze kleurenpacht van bloesembomen. Voor de vijf maanden oude Jim Kunst is het zijn eerste lente, vader Wietse laat hem die graag in volle glorie zien.