Haar is maar haar, roept men vaak. Maar niet voor Luca

COLUMNEen bezoekje aan de kapper is meestal niets bijzonders. Wel voor de moeder van mijn vriendin. Toen we op een warme dag in Het Park zaten, kwam ze even langs om haar nieuwe kapsel te laten zien. Grijs, het normale model, alleen wat korter van boven. Vonden we het mooi? Jazeker. Een glimlach, ietwat trots. Ze vond het prachtig.