Haal je schaatsen maar uit het vet, want op deze banen in de regio kun je (bijna) op het ijs

Is het ijs dik genoeg? Die vraag staat centraal bij meerdere ijsverenigingen in regio Rotterdam. IJsmeesters in de regio maken lange dagen in de hoop schaatsfanaten het goede nieuws te brengen. En op sommige plaatsen is het verlossende woord er inmiddels uit: het natuurijs blijkt dik genoeg.

Wij zetten de plekken in de regio op een rij waar je momenteel op natuurijs kunt schaatsen of waar dat bijna mogelijk is. Ook in Rotterdam zijn er genoeg mogelijkheden om een rondje te schaatsen. Dat gebeurt dan niet op natuurijsbanen, maar dat maakt de schaatspret er niet minder om.

IJsbaan Oudenhoorn

IJsvereniging Nooitgedacht in Oudenhoorn had woensdagmiddag de primeur in de Rotterdamse regio. Daar ging de eerste natuurlijke ijsbaan in de regio open.

Schaatsbaan Puttershoek

De Kees Verkerkbaan is sinds donderdagochtend geopend voor het publiek. IJsmeester Martin Snijders schaatste in alle vroegte een paar rondjes en wist het daarna zeker: de kwaliteit van het ijs is prima.

Volledig scherm Veel mensen maken donderdag van de gelegenheid gebruik om te schaatsen in Puttershoek. © Jeffrey Groeneweg

IJsbaan Zuidland

Ook de baan van ijsclub Vooruitgang in Zuidland gaat vandaag open. Vanaf 14.00 uur kunnen schaatsliefhebbers daar terecht, laat de club weten.

IJsbaan Lekkerkerk

Alhoewel het ijs al 5 centimeter dik is, is dat nog niet voldoende om open te kunnen, zegt ijsvereniging Lekkerkerk. ,,Het blijft even afwachten, maar op basis van de voorspellingen hopen we vrijdag de baan te kunnen openen.”

IJsbaan Strijen

Ook in Strijen is het nog even geduld hebben voor schaatsfanaten. Ook daar werd zo’n 5 centimeter ijsdikte gemeten. Te weinig om de baan al open te doen. Dat gebeurt bij een dikte van 7 centimeter, aldus de lokale ijsmeester. ,,Hopelijk morgenochtend.”

Schaatsbaan Rotterdam

Schaatsbaan Rotterdam viert dit jaar het tienjarig jubileum. De ijsbaan in Kralingen is sinds 26 november geopend voor zowel beginners als gevorderde schaatsers. Maar vergeet niet online een kaartje te kopen.

De baan is tot en met 3 maart dagelijks geopend van 09.00 uur tot 22.00 uur. Op vrijdag- en zaterdagavond sluit Schaatsbaan Rotterdam om 23.00 uur.

Volledig scherm Schaatsbaan Rotterdam bestaat tien jaar. © Arie Kievit

IJsvrij Festival

Schaats je liever op een romantische ijsbaan in het centrum van de stad? Dat kan op het winterfestival IJsvrij op Plein 1940. Hier is het vanaf donderdag mogelijk om een rondje te maken op de ijsbaan.

Het festival en de bijbehorende schaatsbaan zijn dagelijks geopend, maar de openingstijden verschillen.

De Bijenkorf

Oké, het is dan wel geen echt ijs, maar dat maakt de pret er niet minder om. Vanaf vrijdag is het ook mogelijk om op het dak van de Bijenkorf aan de Coolsingel te schaatsen. Omdat het hier gaat om synthetisch ‘ijs’ dat gemaakt is van kunststof, zijn eigen schaatsen niet toegestaan.

De schaatsbaan is tot en met 13 januari dagelijks geopend van 12.30 uur tot de sluitingstijd van het warenhuis.

Volledig scherm Een impressie van de schaatsbaan op het dak van de Bijenkorf. © De Bijenkorf/Mei architects and planners

