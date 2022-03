Gudo geeft live commentaar bij de Oscars: ‘Als Will Smith niet wint, eet ik in de zaal mijn schoen op’

Grootste hiphopfes­ti­val van de Benelux ‘OH MY!’ komt naar Rotterdam

Het grootste R&B, hiphop & afrobeats festival van de Benelux ‘OH MY!’ komt in het weekend van 25 en 26 juni naar Rotterdam. In de Kuip is er in juni plek voor maar liefst 80.000 muziekliefhebbers. De laatste keer dat er in Rotterdam een hiphopartiest van wereldformaat stond, was in 1996 met Notorious B.I.G. en Lil’ Kim.

24 maart