Grote vreugde in centrum Rotterdam na Marokkaanse WK-zege, ME beëindigt feest

Volgens de politie was het een ‘gezellig feest’ maar was er ook een kleine groep overlastgevers die naar de Westkruiskade en de 1e Middellandstraat trok. De ME dreef ze in een linie weg. Daarbij gooiden mensen met stenen en vuurwerk naar de politiebusjes.

Politiebusjes

In de stad was veel politie op de been. Al tijdens de wedstrijd stonden politiebusjes en ME in de stad opgesteld om in te kunnen grijpen bij eventuele ongeregeldheden. Die was uitgerust met schilden, knuppels en paarden. Maar van een confrontatie is het dus niet gekomen.