Grote schrik bij bewoners: kogel vliegt door keukenvloer heen

UPDATE Schietpar­tij in woning op de Dordtsel­aan, 27-jarige man aangehou­den

In een woning op de Dordtselaan in Rotterdam-Feijenoord is vrijdagmiddag even na 15.00 uur geschoten. Hierbij raakte niemand gewond. De politie kon een uur later een verdachte aanhouden in Barendrecht. Het gaat om een 27-jarige man uit die plaats.

8 april