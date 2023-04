Grote brand op eerste etage van verzamelgebouw in Schiedam

In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Jan van Galenstraat in Schiedam is maandagmiddag brand uitgebroken. De brandweer is daarom met meerdere eenheden ter plaatse om de brand te blussen. Er zijn geen gewonden gevallen. De brand is inmiddels onder controle.