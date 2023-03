Grootste Zara van Nederland opent in oude C&A-pand op de Coolsingel

Het houdt niet op met au­to-inbraken in Rotterdam­se wijken: ‘Zet je wagen zoveel mogelijk voor je deur’

Rotterdam-Zevenkamp is niet bepaald een walhalla voor autobezitters. Na diverse autobranden eind vorig jaar en diefstal van wagens blijft het aantal inbraken in voertuigen ook onverminderd hoog. Net als in het verderop gelegen Nesselande lijkt er ook nu weer ‘op bestelling’ te worden gewerkt. ‘Je kunt verhuizen, maar elders is de kans net zo groot.’