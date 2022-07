Grootste containerschepen ter wereld doen Rotterdam aan: ook nieuw recordschip komt langs

Daar is de Ever Ace! Grootste container­schip ter wereld arriveert in Rotterdam­se haven

Wie zaterdag de binnenkomst van ’s werelds grootste containerschip Ever Ace in de Rotterdamse haven wil volgen, hoefde zijn luie stoel niet te verlaten. Dankzij de haarscherpe webcams van Port of Rotterdam kon iedereen getuige zijn van dit moment, waarbij het 400 meter lange en 61,5 meter brede varende gevaarte de Amazonehaven aandoet. De ‘Ace’ is het grotere zusje van de Ever Given, dat een poosje geleden door een ongeluk het Suezkanaal blokkeerde.

4 september