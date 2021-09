Grootste cocaïnevangst ooit in Rotterdamse haven: straatwaarde van 301 miljoen euro

VIDEO Drugscrimi­ne­len in doodsangst, omdat container­deur in slot viel: ‘Eén van hen al zes keer betrapt’

16 september De negen drugscriminelen die maandag in de Rotterdamse haven aan de verstikkingsdood ontsnapten, zaten vast in een container waarvan de deur in het slot was gevallen. Eén van hen, een 18-jarige Rotterdammer, werd de afgelopen weken zes keer op een terminal betrapt. ,,Het is tijd voor zwaardere straffen.”