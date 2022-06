Grootse plannen voor het Rotterdamse nachtleven: ‘Als je lekker wilde dansen met een biertje was er niks’

Student Yet (19) zit bij De Vrienden Live aan het Haringvliet in Rotterdam. ,,Ik ben in coronatijd 18 geworden, dus ik heb het uitgaan de afgelopen maanden flink ingehaald.’’ Samen met haar vriendinnen van roeivereniging Skadi kan ze eindelijk het Rotterdamse uitgaansleven ontdekken en dat bevalt goed. ,,Ik heb een periode gehad dat ik wel vier keer in de week ergens te vinden was. Vooral hier, bij de Vrienden Live.’’