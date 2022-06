Groot verdriet bij zeeleeuwen in Blijdorp: moeder en jong overlijden bij bevalling

Lara (21) organi­seert feest voor álleen vrouwen: ‘Hier voelen vrouwen zich veilig om te dragen wat ze willen’

Ongewenste aanrakingen of opmerkingen, angst dat er iets in je drankje wordt gedaan: voor vrouwen is op stap gaan niet altijd een feest. De 21-jarige student Lara Jade heeft daar iets op bedacht: een feest voor alleen vrouwen. ,,Eigenlijk is het heel raar dat we ongewenst gedrag in de het nachtleven normaal zijn gaan vinden.’’

11 juni