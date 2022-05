Groeten uit Puglia, Italië (en dus helaas niet uit Tirana)

Maar toen ik begin dit jaar deze mooie reis naar het Zuiden boekte, stond helaas in mijn agenda nog niet de dag van de finale van de Conference League. Dus tja, dit stukje schrijf ik niet op een terras in Tirana, of anders aan de eettafel thuis in Rotterdam, maar in een tuin vol olijfbomen, met uitzicht op een barbecue, een kinderbadje, her en der verspreid speelgoed, een stapel oude AD-bijlages en dat boek van Jonathan Franzen dat al een half jaar op me wacht.