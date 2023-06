Groep van 15 mensen op de vuist bij strandtent in Hoek van Holland, politie massaal aanwezig

Opgelet! Risico op zwemmers­jeuk na duik in de Kralingse Plas

Wie in de Kralingse Plas een duik wil nemen, loopt het risico zwemmersjeuk op te lopen. Daarvoor waarschuwt de Omgevingsdienst Midden-Holland vrijdagmiddag. Zwemmersjeuk is een rode, bobbelige huiduitslag die wordt veroorzaakt door larven. De uitslag jeukt of brandt.