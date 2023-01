GroenLinks wil opheldering over komst fascistische metalband Deströyer 666 naar Rotterdam

Elfie Tromp is de nieuwe stadsdich­ter: ‘Ik wil dat Rotterdam­mers kritisch om zich heen gaan kijken’

Elfie Tromp is door het Rotterdamse stadsbestuur benoemd tot de nieuwe stadsdichter. De schrijfster en theatermaker gaat in haar gedichten schrijven over de toekomst van de Maasstad. ,,Mijn werk is niet bedoeld om te sussen.’’

27 januari