GroenLinks en D66 grootste partijen in Rotterdam, opkomst lager dan gehoopt

In Rotterdam heeft GroenLinks verrassend de meeste stemmen gehaald bij de Provinciale Statenverkiezingen. De opkomst was iets lager dan vier jaar geleden.

GroenLinks kreeg in Rotterdam 13,6 procent van de stemmen, meer dan vier jaar geleden én meer dan bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar. ‘Is deze uitslag in Rotterdam echt?’, reageerde GL-raadslid Larissa Vlieger vannacht via Twitter. ‘Feels like a dream.’

De tweede partij in de Rotterdamse uitslag is D66, dat ook groeide: 12,4 procent. Daarna volgt de VVD, die juist inlevert en op 9,5 procent uitkomt. De PvdA is de vierde partij in de stad met 8,6 procent.

De partij die op veel plekken in het land de grootste werd, BBB, werd in Rotterdam de vijfde partij met 8 procent. Partij voor de Dieren steeg naar 6,5 procent. JA21, de partij van voormalig Leefbaar Rotterdam-voorman Joost Eerdmans, bleef steken op 6,4 procent en de PVV daalde naar 6,3.

Tegenvaller

Behalve Forum, dat net als op veel andere plekken een enorme dreun kreeg, was er in Rotterdam ook een stevige tegenvaller voor Denk. Die partij kreeg vier jaar geleden nog 7,5 procent van de stemmen in Rotterdam, en vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen 7,8, maar zakt nu naar 4,5 procent. Denk maakt sinds vorig jaar deel uit van de Rotterdamse coalitie.

Maar ook voor de Rotterdamse VVD is de uitslag een tegenvaller. In 2019 kreeg de partij nog 14 procent van de stemmen in de stad, en bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar werd de VVD nog de grootste partij na Leefbaar Rotterdam, met 11,3 procent. Daar is nu 9,5 procent van over.

Opkomst

In Rotterdam werd ook angstvallig uitgekeken naar het opkomstpercentage, nadat de stad vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen een historisch lage opkomst kende: 39 procent. De opkomst kwam nu op 44,4 procent, wel iets lager dan bij de Provinciale Statenverkiezingen vier jaar geleden (44,8) en beduidend lager dan het landelijk gemiddelde.

Burgemeester Aboutaleb zei woensdagochtend nog te hopen op een opkomst boven de 50 procent. ,,Misschien tegen beter weten in, maar ik zet hoog in", zei Aboutaleb. ,,Democratie is het belangrijkste dat je hebt, na democratie komt chaos. Dus laten we het koesteren, alsjeblieft.” Rotterdam breidde het aantal stembureaus uit van 281 naar 299, terwijl er in de meeste plaatsen juist minder waren dan vier jaar eerder. Maar het zorgde niet voor een hogere opkomst.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk in onderstaande grafiek de uitslagen met zetelverdeling (ook t.o.v 4 jaar geleden):

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.