Groen wonen op voormalig voetbalterrein Fortuna Vlaardingen: ontwikkelaars mogen aan de slag

Volgens de gemeente wordt het Fortunapark een ‘bijzonder groene wijk’. Meer dan de helft van het terrein is straks groen. Bedoeling is dat er daardoor verkoeling te vinden is bij extreme hitte, en moet het landschap overtollig water ‘als een spons opnemen’. In het midden van de wijk komt een wilgenbos en een grote vijverpartij. In een hoek komt een woontoren, die de hoofdentree van Vlaardingen extra cachet moet geven. De woningen zijn in samenhang met het landschap ontworpen.