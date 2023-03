Grensoverschrijdend gedrag door Rotterdamse evangelist: ‘Leg taken met verdriet neer’

De zaak kwam een halfjaar geleden aan het rollen toen het bestuur een melding van een vrouw binnenkreeg. Deze vrouw stelde dat Visser ‘te ver was gegaan’. Een ‘onafhankelijke wegingscommissie’ is daarna met die melding aan de slag gegaan en komt nu tot de conclusie dat de evangelist inderdaad over de schreef is gegaan.

Het is onduidelijk wat Visser precies heeft gedaan. Het bestuur vindt het ‘niet verstandig om daar dieper op in te gaan’. Wel zegt een woordvoerder dat van seksuele gemeenschap geen sprake was.

Doofpotcultuur

Visser laat in een schriftelijke reactie weten dat kerken ‘willen leren van hun fouten’. ,,Het laatste wat we willen, is een doofpotcultuur. Toen ik te dicht bij een andere vrouw kwam, heb ik dit als eerste aan haar en mijn vrouw beleden om schoon schip te maken.” Hij voegt toe zijn taken ‘met verdriet’ neer te leggen.

De 52-jarige Visser schrijft op de website van LEEF! dat hij zich ‘geroepen voelt om zich in te zetten voor Gods koninkrijk’. Binnen het kerkennetwerk begeleidde hij als ‘aanstekelijke inspiratiebron’ onder meer nieuwe ‘kerkplanters’, ofwel stichters van nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen.

Ontmoeting met God

Visser studeerde jaren geleden economie in Utrecht, maar stapte na een ‘krachtige ontmoeting met God’ uiteindelijk over op theologie. In 2000 werkte hij mee aan de oprichting van een tweetalige kerk: ICF Rotterdam.

In 2013 was hij betrokken bij de oprichting van LEEF! Rotterdam. De LEEF!-kerken zijn geen traditionele kerken, maar draaien om groepen gelovigen die ‘samen in een wijk of voor een doelgroep het verschil willen maken’. Ze zijn er ‘voor God, elkaar en de stad’.

