Gratis maandverband op alle scholen: ‘Duizenden meiden missen nu lessen uit geldgebrek’

Met video Grote brand in loods Keileweg onder controle, tientallen creatieve bedrijven verloren gegaan

In een loods op de Keileweg heeft vanochtend een grote brand gewoed. De tientallen creatieve bedrijven die erin zaten, waaronder houtwerkplaats Buurman Rotterdam, zijn verloren gegaan. Het vuur is geblust, maar de verkoolde restanten roken nog wel. De Keileweg, de Vierhavenstraat en de afslag op Marconiplein in die richting zijn daarom tot 12.00 uur vanmiddag afgesloten.