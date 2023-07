Gratis maandverband, deze school doet het al: ‘Die walk of shame wilden we leerlingen niet aandoen’

lezersbrieven ‘Het is dat deze aanrijding nieuws werd, anders had hij er geen actieve herinne­ring aan gehad’

Een lezer is van mening dat verkeerswethouder Chris Hottentot alleen boos is over het ongeluk in Simonshaven, omdat het flink in het nieuws is geweest. Andere verkeerssituaties zouden hem niet deren. Ook reacties over Stad aan ’t Haringvliet die van het gas gaat en watersporters die geïntimideerd worden door jongeren.