Gratis katten chippen in Rotterdam: ‘Het is een kleine moeite en het scheelt zoveel verdriet’

Baasjes die wanhopig op zoek zijn naar hun vermiste kat, het leidt keer op keer tot hartverscheurende oproepen via social media. Om dat leed te voorkomen is de gemeente Rotterdam een actie gestart: van 8 maart tot 29 april kunnen katten gratis worden gechipt bij verschillende dierenartsen. Ineke Jochims van Stichting Zwerfkatten Rijnmond is blij met het initiatief.

Hoe vaak zien jullie katten zonder chip voorbij komen?

,,Er komen bij ons 1200 katten per jaar binnen, waaronder 300 kittens, en daarvan heeft zo’n 90 procent geen chip. Dat is veel ja. Het zijn vaak verwilderde katten die we een weekje laten herstellen en dan weer terugzetten in hun vertrouwde omgeving. Maar er zitten ook huiskatten tussen die door hun eigenaar worden gemist.”

Waarom laten mensen hun katten niet chippen?

,,We horen vaak dat ze het wel van plan zijn maar er nog niet aan toe zijn gekomen. Vanwege het geld? Misschien. Het kost rond de 30 euro, dat is niet veel, maar veel mensen hebben tegenwoordig minder geld te besteden. Daarom zijn we ook blij met de gratis chip-actie van de gemeente. Daar kunnen die mensen gebruik van maken. En ik hoop dat degenen die het wel kunnen betalen hun verantwoordelijkheid nemen.”

Er ligt nu ook een voorstel van minister Piet Adema om het chippen van katten verplicht te maken.

,,Daar ben ik voorstander van. Een chip- én registratieplicht. Dat laatste is belangrijk, want we zien nog regelmatig dat dierenklinieken katten chippen zonder ze te registreren. Dat moet de eigenaar dan zelf doen en die vergeet dat vaak. Zonder registratie bij een databank heb je alleen een nummer en weet je nog niet wie de eigenaar is. Ik hoop dat we dit jaar nog meer over dat voorstel gaan horen.”

Het zou een hoop tranen schelen.

,,Daarom roepen we mensen nu ook op om hun kat te laten chippen en registreren. Zo’n chip gaat een heel kattenleven mee en als je verhuist kun je gewoon je adres aanpassen. Het is een kleine moeite en het scheelt zoveel verdriet.”



