Gorilla Bokito overleed aan gevolgen van hartfalen

Harr Wiegman, geestelijk vader van Proosje, getroffen door vreselijke ziekte: ‘Ze kunnen 't niet behandelen...’

De bekende Schiedamse kunstenaar Harr Wiegman is terechtgekomen in de eindfase van zijn leven. De 72-jarige geestelijke vader van Proosje ligt sinds een maand in het hospice. Hij heeft darmkanker en is opgegeven. ,,Een mooi vooruitzicht is het niet.’’