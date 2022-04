Golf van autokraken in Rotterdam en omgeving: 'Als je geluk hebt zit je stuur er nog in’

Het aantal auto’s met inbraakschade dat bij Van As Autoschade in Capelle aan den IJssel binnenkomt, is niet meer op twee handen te tellen. Vanochtend nog kwam een slachtoffer zijn wagen brengen waaruit de navigatie was gestolen. ,,Als mensen bellen over schade, weten wij meteen om wat voor wagen het gaat: een Skoda Octavia”, zegt Natasja van Rosmalen van Van As. ,,Uit die wagen is de apparatuur makkelijk te demonteren.”