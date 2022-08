‘Goh, ruimen jullie je rommel op?’ Deze voorlichters wijzen parkbezoekers bij mooi weer op de afvalregels

En daarom zetten jullie net als drie jaar terug publieksvoorlichters in?

Lege bierblikken en wegwerpbarbecues: Rotterdam zet undercover-boa's in tegen afval in parken

Hoe wijzen die voorlichters parkbezoekers op de regels?

,,Op een vriendelijke manier. We stappen af op mensen die etenswaren bij zich hebben of barbecueën. ‘Goh, wat leuk dat jullie er zijn, maar ruim wel alles op als je weer vertrekt’, zeggen onze voorlichters, wijzend naar de daarvoor bestemde plekken. En zien ze iemand die wat naast de prullenbak gooit? Dan komen ze zeker even een praatje maken. Zo van: ‘Joh, is het niet leuker om dat in de container te doen, in plaats van ernaast?’.”