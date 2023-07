Goedkoop op vakantie in Rotterdam: 8 x onze tips

indebuurt.nlZon, zon en nog eens zon! Dat is de weersvoorspelling voor Rotterdam de komende tijd. Daarom wil je er misschien even tussenuit. Maar een vakantie is soms duur. Of toch niet? Hier vind je acht manieren om voordelig op vakantie te gaan in Rotterdam.