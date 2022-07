Glazenwassers gered uit vastzittend bakje aan gevel van World Port Center

Van jong talent tot oudgedien­den: 180 Rotterdam­se kunste­naars krijgen kans op Wild Summer of Art

In de nieuwe verkooptentoonstelling Wild Summer of Art krijgen 180 kunstenaars die wonen en werken in Rotterdam de kans om te schitteren met hun producties die ze hebben gemaakt in coronatijd. Twee maanden zijn hun werken te zien in de kunstinstelling Brutus in het Merwe-Vierhavengebied.

14:29