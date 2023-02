Glazenwasser Juny voelde hoogwerker trillen bij explosie in Rotterdam-Zuid: vondst drie pijpbommen

met videoVoor de tweede keer in twee weken tijd is op Rotterdam-Zuid op klaarlichte dag, een explosief afgegaan bij woningen. Net voor elf uur ‘s morgens werd de Sint-Andriesstraat in Rotterdam-Bloemhof deze dinsdag opgeschrikt door de brutale aanslag. Ook zijn drie pijpbomen gevonden. ,,Ik voelde mijn hoogwerker trillen’’, vertelt glazenwasser Juny, die net pauze hield.

Na de krachtige explosie bij de galerijflat op de derde verdieping vloog het glas op drie verdiepingen in het rond. Negen woningen zijn ontruimd. De bewoonster is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog hard op zoek naar een verdachte. ,,Mensen waren in paniek’’, vertelt een getuige. ,,Gelukkig kwamen mensen van het gezondheidscentrum om de hoek hulp bieden.’’

Volledig scherm De ruiten liggen er op minstens drie verdiepingen uit. © MediaTV

In de tuin van een rijtjeswoning haaks op het woongebouw werd vervolgens iets gevonden, dat later drie pijpbommen bleken te zijn, metalen buizen die worden gebruikt als explosief. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) maakte eerst een röntgenfoto van de explosieven, stopte die in een ijzeren kastje en bracht ze naar een veilige plek waar ze tot ontploffing werden gebracht.

Lunchpauze

Glazenwasser Juny was net aan het genieten van zijn lunchpauze in de cabine van zijn hoogwerker toen de explosie afging. ,,Het was heel hard, ik voelde de hoogwerker trillen. Ik keek naar achter en zag allemaal rook uit een woning komen. Toen ben ik aan de achterzijde gaan kijken en zag dat alle ramen eruit lagen. Ik dacht eerst aan een gasexplosie, maar dan moet er brand volgen en dat was niet zo. Echt bizar dat iemand zo midden op de ochtend een explosief laat afgaan, op een plek waar veel mensen wonen.’’

Volledig scherm De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) bij de woning waar in de voortuin het mogelijke explosief lag. De brandweer staat klaar om in te grijpen mocht er iets misgaan. © MediaTV

Ibtissam runt een schoonheidssalon in het blok van de portiekflat. Zij was net bezig met een klant afrekenen toen ze de klap hoorde en voelde. ,,Er trilde van alles en ik zag mensen naar buiten rennen.’’ Zelf schrok ze niet zo: ,,Ik woon hier in de buurt. Ik ben wel wat gewend. En ik dacht eerst dat iemand in de sportschool heel hard een gewicht had laten vallen.” Ook dacht ze aan een gasexplosie. Als ze hoort dat het om een explosief gaat, schrikt ze toch wel een beetje. ,,Dat is heel erg. Absurd’’

Een andere bewoner wil zijn naam niet zeggen ‘want je weet niet wie hier achter zit’. ,,Zijn het criminelen? Jongeren die ruzie met elkaar hebben? Of iets heel anders? Ik heb vragen, zoveel vragen. Ik maak mij ook ernstige zorgen. Dit hoort niet thuis in onze wijk, zulk geweld op een plek waar mensen dicht op elkaar wonen. En dan ook nog midden op de dag. Wie zegt dat ze niet terugkomen? Ze moeten dit echt keihard aanpakken.’’

Klaarlichte dag

Nog geen twee weken geleden werd ook de Rosestraat in Rotterdam-Feijenoord opgeschrikt door een explosie op klaarlichte dag. Opvallend genoeg net als deze dinsdag in Bloemhof kort voor elf uur. De twee adressen die hemelsbreed een ruime kilometer van elkaar liggen. Hier ging het explosief af in de portiek, waarbij de ramen eruit vlogen maar ook voordeuren werden ontzet. Een nacht eerder zou er volgens buren ook al een explosief zijn geplaatst op de eerste verdieping.

Na dit geweld, besloot de burgemeester de woning te sluiten, om de rust te laten weerkeren in de buurt. Opnieuw waren er echter incidenten op dit adres. De afgesloten voordeur werd ingetrapt en op de deur werd het woord ‘Ziva’ gespoten.

Teller staat op dertien explosies

De politie doet uitgebreid onderzoek naar alle aanslagen in Rotterdam. Gekeken wordt of er een verband is en er wordt gespeurd naar de daders. De teller in het nieuwe jaar staat op minstens dertien explosies. Twee verdachten zijn tot nu toe aangehouden: Een 19-jarige man in Diemen en een 15-jarige jongen in Amsterdam. De laatste zit nog vast.

Het motief van zulke intimidaties ligt vaak in de criminele sfeer, waarbij ook soms familieleden juist het doelwit zijn. Maar recent bleek bij de Sluiskreek het motief mogelijk in de relationele sfeer te liggen en voor Rotterdam-West sprak het OM het vermoeden uit dat een ruzie tussen drillrapgroepen uit Spangen een rol speelt.

Volledig scherm In een berg zand langs de Horvathweg zijn de gevonden explosieven tot ontploffing gebracht. © MediaTV

