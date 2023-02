Glazenwasser Juny voelde hoogwerker trillen bij explosie in Rotterdam-Zuid: ‘Alle ruiten eruit’

updateOp klaarlichte dag, het was nog net geen elf uur 's ochtends, werd de Sint-Andriesstraat in Rotterdam-Zuid deze dinsdag opgeschrikt door een harde knal. Het bleek een explosief, waardoor de ruiten van woningen er op meerdere verdiepingen uitvlogen.

Een vrouw is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De explosie vond plaats in een woning op de derde verdieping. De kracht was zo groot, dat op meerdere verdiepingen de ruiten aan de achterzijde van het gebouw sneuvelden.



Bij een woning naast de flat is verdacht materiaal aangetroffen. De politie heeft een witte tent geplaatst en wacht nu tot de EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) er is. Dan zal zij het materiaal onderzoeken.

Volledig scherm Onderzoek bij de Sint-Andriesstraat. © AD

Lunchpauze

Glazenwasser Juny was net aan het genieten van zijn lunchpauze in de cabine van zijn hoogwerker toen de explosie afging. ,,Het was heel hard, ik voelde de hoogwerker trillen. Ik keek naar achter en zag allemaal rook uit een woning komen. Toen ben ik aan de achterzijde gaan kijken en zag dat alle ramen eruit lagen. Ik dacht eerst aan een gasexplosie, maar dan moet er brand volgen en dat was niet zo.‘’

Ibtissam runt een schoonheidssalon in het blok van de portiekflat. Zij was net bezig met een klant afrekenen toen ze de klap hoorde en voelde. ,,Er trilde van alles en ik zag mensen naar buiten rennen.’’ Zelf schrok ze niet zo: ,,Ik dacht eerst dat iemand in de sportschool heel hard een gewicht had laten vallen.” Als ze hoort dat het om een explosief gaat, schrikt ze toch. ,,Dat is heel erg.‘’

De politie laat weten dat er nog niemand is aangehouden en dat er behalve de vrouw die naar het ziekenhuis is gebracht, verder geen gewonden zijn.

Klaarlichte dag

Nog geen twee weken geleden werd de Rosestraat opgeschrikt door een explosie op klaarlichte dag. De politie denkt aan een gerichte aanslag die ‘verbazingwekkend genoeg’ overdag plaatsvond. De dader heeft een ‘zwaar explosief’ gebruikt en is daarna op de vlucht geslagen.

