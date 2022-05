Gigantisch kunstwerk voor Ilse (52) die kanker kreeg: ‘Ik ben nog lang niet klaar hier’

,,Hè? Heb ik nou gewoon kanker?’’ De 52-jarige Ilse Moerkerk kon het niet bevatten toen er in 2014 een zeldzame, agressieve bottumor in haar been werd geconstateerd. Ze is een van de 770.000 mensen in Nederland die leeft met of na kanker - het aantal dat in de afgelopen twintig jaar de diagnose heeft gekregen. Voor Ilse betekende dit vreselijke bericht in eerste instantie een heftige operatie. ,,Er werd een stuk heup, een stuk bovenbeenbot en een stuk bekken vervangen. Daarna volgde een jaar revalidatie om weer te kunnen lopen en fietsen.’’