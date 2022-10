GGD-panden Schiedamsedijk op de schop (voor misschien wel een toren van 150 meter hoog)

De GGD-panden aan de Schiedamsedijk in Rotterdam staan een metamorfose te wachten. Misschien komt op de plek wel een toren van 150 meter hoog. Momenteel wordt onderzocht of dat mogelijk is.

De 150 meter hoge Cooltoren is zo goed als gereed en begin volgend jaar begint - als het goed is - de bouw van de net zo hoge Baantoren. De derde bouwlocatie op dit rijtje aan de Baan, de gebouwen van de GGD en de voormalige Keuringsdienst van Waren, is onlangs vergeven aan AM. De projectontwikkelaar gaat voor ‘een samenhangend plan met koop- en huurwoningen (inclusief sociale woningen) en commerciële, zorg- en sportvoorzieningen’, aldus het persbericht. Vorige week hebben AM en de gemeente Rotterdam op een vastgoedbeurs in Duitsland hierover een intentieovereenkomst gesloten.

Geen uitgemaakte zaak

Volgens de hoogbouwrichtlijnen van de gemeente is een toren van 150 meter op deze locatie mogelijk, maar een woordvoerder van AM meldt dat dit nog geen uitgemaakte zaak is. ,,De hoogte moet blijken uit een haalbaarheidsstudie die we gaan uitvoeren. We kunnen over de plannen niet veel meer zeggen.’’ Wel staat vast dat het monumentale GGD-pand uit de jaren 40, onderworpen door Van der Steur, behouden blijft. Dat is niet zeker voor de andere twee gebouwen. Overigens is het pand van de voormalige Keuringsdienst van Waren, dat ligt achter het betonnen GGD-gebouw, al eigendom van AM.

De gemeente meldt dat wordt gezocht naar drie architectenbureaus om een studie naar de locatie te verrichten. Als dit haalbaarheidsonderzoek succesvol is afgerond, zal de gemeente het GGD-gebouw en het monument verkopen aan AM. De bouw begint, ijs en weder dienende, in 2025.

